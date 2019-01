Guardiola, très élogieux envers Kompany, souhaite prolonger son capitaine

Arrivé à Manchester City en août 2008, en provenance d’Hambourg, l'ex-Anderlechtois Vincent Kompany a pratiquement tout connu avec la formation anglaise : le championnat (2012, 2014 et 2018), la Coupe (2011), la Coupe de la Ligue (2014, 2016 et 2018) et la Supercoupe d’Angleterre (2013 et 2019).

Le capitaine, âgé aujourd’hui de 32 ans, sera en fin de contrat en juin prochain. Des négociations sont en cours afin de prolonger l’emblématique défenseur belge. "Nous discutons effectivement de ce dossier. Je souhaite que Vincent reste avec nous. C’est notre capitaine, il évolue sous notre vareuse depuis plus de dix années. C’est un des meilleurs défenseurs que j’ai pu voir. Il a encore prouvé lors des deux dernières rencontres, contre Southampton et Liverpool, qu’il possède d’énormes qualités et une vraie personnalité. Pour cette raison, il a toujours une place sur le terrain. Son unique problème, ce sont ses blessures", a précisé Pep Guardiola, son coach, en conférence de presse.

Cette saison, le Diable rouge (87 caps) a disputé 840 minutes toutes compétitions confondues (sur 2880 possibles).