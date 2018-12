Guardiola sur De Bruyne, incertain pour jeudi : "je sais que ce n'est pas un gros problème"

Kevin De Bruyne n'a pas participé à la victoire 1-3 de Manchester City à Southampton. Le Diable Rouge était absent de la feuille de match à cause de douleurs musculaires au genou.

Mais rien de bien grave pour Pep Guardiola qui s'est exprimé sur son cas après le match. "Je sais que ce n'est pas un gros problème. mais c'est normal après des mois de blessures.Par contre je ne sais pas s'il sera là jeudi contre Liverpool." Une absence qui pourrait porter à préjudice le 3 janvier lors de la réception du leader?

Kevin De Bruyne avait repris la compétition le 15 décembre dernier après avoir écarté six semaines en raison d'une blessure au genou. Il s'était blessé le 1er novembre lors d'un match de Coupe de la Ligue face à Fulham, alors qu'il venait à peine de sortir d'une blessure aux ligaments du genou droit survenue en août.

Si Kevin De Bruyne ne pourra pas apporter sa science de la passe, l’entraîneur de City pourra cependant compter sur un autre Belge ultra motivé.

Vincent Kompany, titulaire cette après-midi s'est lui aussi exprimé sur le jeu de son équipe. "Nous devons être affamé. Notre fierté a été blessée, mais on a notre sort en main. Et aujourd'hui, on a été dans la bonne direction. On doit être prêt à aller au combat."

Un état d'esprit qui sera important contre Liverpool le 3 janvier. Manchester City se relance grâce à sa victoire à Southampton 1-3 et reprend la seconde place au général à 7 points de Liverpool.