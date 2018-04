Guardiola loue le "niveau extraordinaire" de Kevin De Bruyne cette saison

En conférence de presse avant le choc face à Manchester United, Pep Guardiola est revenu sur la saison d'un de ses hommes forts : Kevin De Bruyne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien espagnol semble apprécier le meneur belge : "Il a atteint, cette saison, un niveau extraordinaire. En terme de régularité, tous les 3 jours, à chaque match, il est présent et ce n'est pas donné à tout le monde de performer de la sorte. Il est le joueur qui court le plus et il est un des joueurs de notre équipe les plus talentueux qui existe en Angleterre. En termes d'agressivité et et d'intensité dont il fait preuve, quand un des meilleurs joueurs agit de cette manière, les autres doivent le suivre. C'est un garçon qui n'est jamais blessé et qui veut toujours jouer et a l'énergie pour continuer sur cette voie. C'est un grand compétiteur."

Au niveau de la mentalité, il fait également preuve d'une force hors du commun. Après la rencontre face à Liverpool, le Belge ne s'est pas lamenté sur le sort de son équipe mais entrevoit déjà l'exploit au match retour : "J'ai confiance en mon équipe et en notre qualité de jeu mais, si on veut passer, il faudra sortir quelque chose de grand. Liverpool est désormais le grand favori, c'est sûr, mais si on débute bien et que l'on marque tout de suite, on ne sait jamais. On a démontré à maintes reprises que l'on est capable de marquer plus de 3 buts en 90 minutes." De Bruyne et Kompany tenteront d'oublier ce revers subi à Anfield pour écrire une nouvelle page de l'histoire des Skyblues, en remportant un 4ème titre en Premier League. Pour ce faire, ils devront se défaire des Red Devils de José Mourinho ce samedi à 18h30.