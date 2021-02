Guardiola fait l'éloge du maestro De Bruyne : "Il voit des choses que les autres ne voient pas"

Si Pep Guardiola a récemment fait le buzz en avouant que le succès de Manchester City n'était dû...qu'à l'argent, il en reste un formidable tacticien qui parvient à tirer le meilleur de son groupe. Tranquille leader de Premier League, City accueille West Ham, surprenant 4e, ce samedi. En marge de la rencontre, Guardiola est revenu sur le talent brut de son maître à jouer, Kevin de Bruyne.

Le Catalan s'est notamment épanché sur les choix de luxe qu'il est amené à opérer dans son entrejeu. En semaine, City a tranquillement fait le job sur la pelouse de Gladbach (0-2), alors que...De Bruyne est resté sur le banc, lui qui revenait de blessure.

Son remplaçant, Bernardo Silva, a brillé et confirmé que ce City-là dispose d'un noyau plus que pléthorique. Guardiola en est d'ailleurs bien conscient : "Notre reconversion offensive est meilleure avec De Bruyne, il est unique au monde. Nous serions peut-être un peu plus patients sans Kevin. Parfois, vous avez besoin de plus de passes et de transitions.

Bernardo a ces qualités. Il fait une à quatre touches et il fait circuler le ballon. Kevin est différent. C'est un esprit libre. Il est plus explosif dans tout. Et nous parvenons à en faire bon usage. Il voit parfois des choses que les autres ne peuvent pas voir. Il donne des passes que d'autres n'auraient jamais pu exécuter. Tout dépend de l'adversaire. Tout dépend du match. Mais ils ont tous les deux leurs qualités" conclut Guardiola.

Un nouvel hommage qui prouve à quel point le technicien espagnol tient à son maître à jouer.