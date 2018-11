Guardiola exclut de nouveaux recrutements en janvier

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a annoncé vendredi qu'il ne comptait pas procéder à de nouveaux recrutements en janvier, excluant de fait de trouver un remplaçant à Benjamin Mendy, blessé et absent pour plus de trois mois.

Guardiola estime que son équipe est suffisamment robuste en l'état pour affronter la fin de la saison, malgré les absences de Mendy, mais aussi de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et du gardien remplaçant Claudio Bravo.

De Bruyne et Silva pourraient être à nouveau disponibles d'ici une dizaine de jours, mais Mendy, 24 ans, opéré pour une entorse du genou gauche et une lésion au ménisque, devrait être absent entre 10 à 12 semaines.

Interrogé sur le fait qu'il pourrait vouloir chercher un remplaçant pour le défenseur français, Guardiola s'est montré catégorique: "Non. Nous n'allons rien dépenser (en janvier). Je suis satisfait de l'équipe, certains vont revenir (de blessure), donc non, non".

Cette déclaration laisse également à penser qu'un éventuel transfert du milieu de terrain de l'Ajax, Frenkie de Jong, devra attendre la fin de la saison.