Guardiola et l’avenir de Kompany à City : « On prendra une décision autour d’une bonne bière »

Après la victoire de Manchester City face à Leicester lundi soir, Pep Guardiola a évidemment été invité à commenter en conférence de presse le superbe but de Vincent Kompany. Le tacticien espagnol a aussi abordé l’avenir de son capitaine de 33 ans, qui arrivera en fin de contrat au terme de cette saison.

« Quand je l’ai vu en position de tirer, j’ai espéré qu’il ne le fasse pas…, a souri Pep Guardiola en conférence de presse après la rencontre. Mais il n’a pas suivi mon avis, et j’en suis plutôt heureux ! C’est un but incroyable. Parfois ça arrive, parfois pas… C’est la beauté du football ! Ce club est centenaire, et il a vu passer plusieurs joueurs importants. Il n’y a pas beaucoup de trophées dans nos vitrines, mais certains joueurs ont contribué à amener ce club là où il est aujourd’hui : Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany… Vincent fait partie des joueurs importants dans l’histoire du club, il est là depuis dix ans, mais malheureusement il est parfois blessé. Quand il est fit, c’est un défenseur central incroyable, et je ne parle même pas de son but ici… C’est un vrai défenseur avec de la personnalité, il est adoré ici, c’est un leader… Je suis heureux pour lui, comme pour le club après ce but et cette victoire. »

« S’il est fit, il peut encore prester à ce niveau la saison prochaine, c’est sûr, a repris l’entraîneur de Manchester City. Au terme de la saison, après la finale de la FA Cup, on va discuter ensemble, boire une bonne bière, et prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux pour lui comme pour le club. C’est un être humain incroyable, une très belle personne, et il m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée ici. Et je suis triste de n’avoir pas pu l’utiliser plus souvent en raison de ses blessures. Mais même au niveau de sa personnalité, il est important dans ce groupe. Ce club est ce qu’il est aujourd’hui grâce à des joueurs comme Vincent. »