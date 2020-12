Guardiola: "De Bruyne est tellement important pour nous en ce moment qu'il ne se reposera pas"

Noël rime avec calendrier ultra chargé en Premier League. Comme chaque année, les clubs de football en Angleterre vont voir les matches s'enchaîner, au plus grand plaisir des supporters. Dans cette période charnière de la saison, le faux pas est interdit, encore plus si l'on ambitionne de décrocher le titre et qu'on a quelques points de retard sur le leader. C'est le cas de Manchester City, qui possède actuellement 8 unités de moins que Liverpool. Les jours qui viennent seront donc cruciaux pour Pep Guardiola et ses joueurs.

>> Lire aussi : Kevin De Bruyne délivre son 100e assist avec Manchester City qui bat Southampton

Dans cette situation, l'entraîneur espagnol n'ira pas par 4 chemins et n'a plus le choix. Il alignera sa meilleure équipe, et cela commencera par son maître à jouer, Kevin De Bruyne. "Il est tellement important pour nous en ce moment qu'il ne se reposera pas", a annoncé Pep Guardiola il y a quelques jours. "Il s'est reposé en Champions League, il s'est reposé d'autres semaines auparavant et pour le moment, nous avons besoin de lui." Un message clair de la part du boss des Cityzens qui ne peut pas se permettre de voir l'écart encore s'accroître avec les Reds.

Cela fait 8 matches que le Diable Rouge dispute l'entièreté des rencontres en Premier League. 5e du dernier referendum du Joueur de l'année 2020 organisé pour The Best FIFA Football Award, le Belge peut donc s'attendre à enchaîner pour les fêtes. Manchester City reçoit Newcastle le 26, va à Everton le 28 et à Chelsea le 3.

Avant cela, City ira à Arsenal ce mardi pour disputer les 1/4 de la League Cup.