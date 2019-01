Guardiola compte sur De Bruyne pour revenir sur Liverpool

Kevin De Bruyne a joué un peu plus d'une heure lors du large succès (7-0) de Manchester City contre Rotterham, dimanche, en FA Cup. Absent lors des deux rencontres précédentes en raison d'un problème musculaire, le Diable Rouge portait même le brassard de capitaine. L'entraîneur des 'Citizens' Pep Guardiola ne cache pas que le meneur de jeu est un élément-clé de son équipe. "J'ai déjà dit plusieurs fois à quel point Kevin est important pour nous. Sans lui, la saison dernière n'aurait peut-être pas été possible", a déclaré Guardiola après la rencontre.

Manchester City avait dominé la Premier League l'an passé, atteignant le cap symbolique des 100 points. Cette saison, les 'Citizens' ont sur leur route un Liverpool impressionnant. Après 21 journées, les 'Reds' possèdent 54 points, 4 de plus que City.

"Jusqu'ici, nous avons obtenu des résultats incroyables, mais nous avons un adversaire qui a fait mieux. Cinquante points, c'est incroyable", a expliqué Guardiola.

Le technicien espagnol compte sur De Bruyne dans sa course-poursuite derrière Liverpool. "A présent qu'il est de retour, il sera frais dans la tête et dans les jambes et contribuera à nous donner plus de créativité dans les trente derniers mètres. Dimanche, il a montré pourquoi il était notre capitaine. Il a été très bon, a créé des possibilités et a montré une vision du jeu que beaucoup n'ont pas.