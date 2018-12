Guardiola avant Watford - City : "Kompany mérite de jouer"

Privé de temps de jeu à Manchester City depuis un mois jour pour jour, Vincent Kompany retrouvera-t-il le chemin des terrains ce mardi à Watford, dans le cadre de la quinzième journée de Premier League ? Son entraîneur, Pep Guardiola, a en tout cas ouvert la porte à une éventuelle titularisation du capitaine des Cityzens en conférence de presse...

"La situation n'est pas évidente actuellement, il y a beaucoup de joueurs au sein du noyau qui ne jouent pas, a précisé le manager de Manchester City en conférence de presse lundi. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, c'est période est à la plus compliquée à gérer. Nicolas Otamendi (cinq titularisations en Premier League, NDLR) était notre défenseur central le plus important la saison dernière, et si nous avons atteint les cent points, c'est notamment grâce à lui. Vincent Kompany (trois titularisations en Premier League cette saison, NDLR), lui, n'a pas joué lors des derniers matches, mais il se montre à l'entraînement, et il mérite de jouer."

Cette saison, le Français Aymeric Laporte a disputé tous les matches dans la défense centrale de Manchester City, alors que John Stones, Nicolas Otamendi et Vincent Kompany se partagent la place à ses côtés.