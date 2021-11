Guardiola attend que De Bruyne retrouve son meilleur niveau : "Les exigences de l’équipe sont hautes"

Kevin De Bruyne a connu de meilleurs débuts de saison que celui-ci. Le Diable rouge en est le premier conscient et son entraîneur Pep Guardiola, qu’il côtoie depuis 6 saisons déjà, en est tout autant.

Ralenti par ses soucis à la cheville qui le poursuivent depuis la fin de l’Euro, Kevin De Bruyne n’a pas vraiment brillé depuis la reprise. Titularisé seulement 4 fois en Premier League, il a marqué deux buts en championnat mais toujours pas délivré d’assists.

Une baisse de régime sans doute physiologique qui ne semble pas inquiéter Guardiola. Après le match de samedi contre Crystal Palace (perdu 0-2 avec De Bruyne remplacé à l’heure de jeu), le coach catalan de Manchester City a voulu protéger son poulain des critiques.

"Tout ce que nous avons pu faire ces dernières années, c’est grâce à une personne comme lui. C’est un joueur si important pour nous ainsi qu’une excellente personne. Il fait de son mieux tous les jours", a déclaré un Guardiola qui n’a pas baissé son niveau d’exigence.

"Les attentes de l’équipe sont individuellement et collectivement très hautes. On sait à quel point il est difficile de maintenir ce niveau. Pas seulement pour Kevin mais aussi pour Mahrez et Sterling… pour tous ces joueurs qui nous ont aidés à gagner par le passé. Au cours d’une saison, il y a des hauts et des bas. Des moments où il faut serrer les dents et être positifs. C’est comme ça et Kevin le sait."

►►► À lire aussi : Kevin De Bruyne sans langue de bois : "La France et l’Italie ont 22 joueurs du top, nous pas"

Guardiola semble par ailleurs convaincu que De Bruyne sera plus brillant à l’avenir. "Il a fait plus que bien depuis qu’il est ici. Et il veut continuer. S’il devait abandonner et s’en foutre, ce serait un problème. Mais ce n’est pas le cas actuellement."

Engagé en Ligue des Champions face au Club de Bruges mercredi, Manchester City a besoin d’une victoire pour faire un pas déterminant vers la qualification aux huitièmes de finale. Guardiola serait tenté de faire reposer De Bruyne pour cette rencontre mais n’a pas encore pris sa décision.