Grâce à un Pulisic de gala mais sans Batshuayi, Chelsea prend la mesure de Burnley

Est-ce le déclic tant espéré ? Déjà bien en jambes depuis plusieurs semaines et auteurs d'actions décisives pour Chelsea mais sans parvenir à marquer, Christian Pulisic a enfin débloqué son compteur ce samedi contre Burnley. Et comme l'Américain n'aime pas faire les choses à moitié, il y est allé de son triplé. Il a profité d'une perte de balle locale pour inscrire son premier but avant de réaliser un superbe slalom individuel et de se montrer le plus prompt sur corner pour parachever son chef d'oeuvre personnel.

Dans son sillage, Chelsea a fait le trou, Willian venant enfoncer le clou à l'heure de jeu. On pensait alors voir les Blues se diriger vers une plantureuse victoire tranquille mais les locaux se sont rebiffés en toute fin de match et ont inscrit deux buts coup sur coup pour quelque peu faire douter les Blues et atténuer l'ampleur du score (2-4, score final). Michy Batshuayi est lui resté scotché sur le banc de touche pendant l'intégralité de la rencontre. Au classement, les Londoniens en profitent pour rester dans le sillage des mastodontes et ainsi pointer à la 4e place, à égalité avec Leicester.