"Glazers out", les fans de Manchester United envahissent la pelouse avant le choc contre Liverpool

Les fans de Manchester United ont mis la pression sur la direction et les actionnaires avant le choc de la 34e journée de Premier League entre les Red Devils et Liverpool.



2h30 avant le début du match, des milliers de supporters de United ont manifesté devant Old Trafford avant d’envahir la pelouse. Fumigènes vert et or (les couleurs originelles du club quand il portait le nom de Newton Heath), calicots anti-Glazers, les fans mancuniens ont exprimé leur colère.



Plus que la participation avortée à la Super League, c’est la gestion globale de la famille Glazer qui est décriée. "Glazers out" (les Glazer dehors) est le message le plus répandu sur les pancartes. La cupidité de la famille américaine, entrée dans le capital du club en 2003, est également pointée du doigt. Ed Woodward, directeur général de United, est également la cible des critiques. Même s’il a annoncé son départ au terme de la saison.



"Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre coeur et notre âme", pouvait-on lire sur une bannière. Ils ont allumé des fumigènes, sont montés sur les cages et dans les tribunes, chantant "Nous voulons le départ des Glazer". Il n'était pas encore certain à un peu plus d'une heure du match que le stade ait été totalement vidé des intrus.

Dans le même temps, en centre-ville, une manifestation s'est tenue devant l'hôtel où étaient rassemblés les joueurs de Manchester United pour empêcher le départ des bus.

La Premier League n'a pour le moment pas décalé le coup d'envoi de la rencontre prévue à 17h30. Mais cela semble probable.