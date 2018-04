Giroud et Hazard sauvent un Chelsea bien pâle à Southampton

Chelsea a décroché un succès presque inespéré au Saint Mary Stadium de Southampton. Mené 2-0 et insipide pendant 60 minutes, le champion en titre s’est réveillé à temps et a été chercher la victoire en marquant trois fois en 9 minutes via Olivier Giroud (2x) et Eden Hazard. Thibaut Courtois, solide au cœur de la tempête, a aussi joué son rôle avec plusieurs arrêts décisifs.



Un déplacement chez un relégable qui affiche le pire bilan à domicile de Premier League normalement, cela ne devait pas effrayer Chelsea. Mais depuis janvier, les Blues balbutient leur football. Et face à des Saints regroupés, Eden Hazard and co confirment leurs difficultés.



Ils ne trouvent pas la faille. Pire ils se font surprendre sur la première action offensive de Southampton. Ryan Bertrand sème Cesar Azpilicueta sur le flanc gauche avant de servir Dusan Tadic, oublié au cœur de la défense londonienne. La reprise en un temps du Serbe surprend Thibaut Courtois, Chelsea est mené et n’en mène pas large (1-0, 22e). Le gardien des Diables sort ensuite un double arrêt devant James Ward Prowse et Tadic (38e).