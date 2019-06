Genk officialise le départ du capitaine Trossard

Leandro Trossard évoluera bien à Brighton and Hove Albion la saison prochaine. Le Racing Genk a confirmé qu'il avait conclu un accord avec le club de Premier League pour le transfert de son capitaine. La transaction tournerait autour des 20 millions €.



Le joueur, pur produit du centre de formation, avait déjà annoncé son départ lundi dans la soirée. Il avait, à cette occasion, remercié les supporters. Le titre était un bel adieu à ce beau club. Vous m'avez été d'un grand soutien en tant que garçon de la région. En tant que Limbourgeois, je vous porte toujours dans mon cœur", avait-il écrit sur sa page Facebook.



Formé dans le Limbourg, le Diable rouge s'est construit patiemment au fil de ses prêts à Lommel, Westerlo et Louvain avant de revenir briller à Genk. Il a encore passé un cap cette saison. A 24 ans, l'ailier a été l'un des grands artisans du titre du Racing avec 14 buts en 34 matches. Il s'est aussi illustré en Europa League au point d'être appelé chez les Diables par Roberto Martinez.



Genk a, de son côté, félicité Trossard "pour ce pas en avant dans sa carrière et est fier de voir son ambassadeur dans une des compétitions les plus fortes du monde". "Merci capitaine et on te souhaite beaucoup de réussite Leandro".



Trossard a disputé 120 matches sous le maillot de Genk. Il a inscrit 39 buts et délivré 21 assists. Sur la côte anglaise, il va retrouver quelques joueurs passés par la Pro League : Mathew Ryan, Anthony Knockaert et José Izquierdo.