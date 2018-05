Fulham et Denis Odoi, exclu, écartent Aston Villa et retrouvent la Premier League

Fulham a remporté la finale des playoffs en Championship 0-1 face à Aston Villa à Wembley samedi et rejouera donc en Premier League la saison prochaine. Titulaire avec les Londoniens, Denis Odoi a été exclu à la 70e minute après avoir écopé d'un deuxième carton jaune.

Dès le coup d'envoi, Aston Villa laissait la possession du ballon à Fulham qui dominait la rencontre de manière stérile. Après plusieurs tentatives lointaines, Ryan Sessegnon servait parfaitement Tom Cairney d'une passe tranchante. L'Écossais, esseulé, donnait l'avance aux Londoniens d'un plat du pied (23e). Trop timide, Aston Villa avait bien dû mal à sortir de son camp et Fulham menait logiquement au repos.

Après la pause, les Villans se montraient plus entreprenants et mettaient d'emblée leur adversaire sous pression. Sur un effort en solitaire, Grealish ne passait pas loin de l'égalisation mais Bettinelli veillait au grain (60e). À vingt minutes du terme, Denis Odoi était en retard sur un tacle et écopait d'un deuxième carton jaune. L'ancien joueur d'Anderlecht devait quitter prématurément ses coéquipiers. Aston Villa accentuait la pression devant le rectangle londonien mais Fulham résistait et pouvait exulter.

Après quatre saisons passées en Championship, Fulham retrouvera donc la Premier League la saison prochaine tout comme Wolverhampton et Cardiff. Le club londonien, racheté en 2014 par le milliardaire américain Shahid Khan, a développé toute la saison un jeu offensif avec l'entraîneur serbe Slavisa Jokanovic. Cette victoire est également une belle affaire financière pour les 'Cottagers', qui devraient empocher la bagatelle de 182 millions d'euros pour leur retour parmi l'élite.