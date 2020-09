Fulham, avec Odoi, battu par Leeds 4-3

Fulham, avec Dennis Odoi aligné toute la rencontre, s’est incliné 4-3 à Leeds samedi, lors de la deuxième journée du championnat d’Angleterre de football.

Après le but d’ouverture de Leeds par Costa (5e) et l’égalisation sur penalty de l’ancien Anderlechtois Mitrovic (34e), les troupes de Marcelo Bielsa ont pris le large grâce à un penalty de Klich (41e) et aux buts de Bamford (50e) et à nouveau Costa (57e). Reid (62e) et Mitrovic (67e) ont relancé le suspense.

Battu par Liverpool 4-3 en ouverture, Leeds prend ses 3 premiers points de la saison. Dominé par Arsenal (0-3), Fulham reste bloqué à 0.