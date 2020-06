Fred Waseige: "Le foot anglais sans public, c'est comme un repas sans épices"

La reprise du foot anglais, après ces si longues semaines d'interruption à cause de la crise sanitaire, c'est pour ce mercredi. Avec deux rencontres d'alignement de la 29e journée de championnat interrompu mi-mars: Aston Villa/Sheffield United et Manchester City/Arsenal. Frédéric Waseige, spécialiste du foot anglais, sur Voo sport: "Sans public, ce ne sera évidemment pas le même sport" explique t'il. "C'est un peu comme si on pouvait retourner au restaurant mais que les épices, le sel et le poivre étaient interdits. Il manquera la saveur mais on va jouer au football. On est donc impatients de voir comment les joueurs vont gérer cette absence de public. Parce qu'en Angleterre, le foot, c'est l'histoire des gens. C'est sincère, honnête et d'un amour inconditionnel. Le club, c'est la famille, c'est le symbole de la ville. On ne va pas au stade parce qu'une équipe gagne et qu'elle fait des résultats. On va au stade parce qu'on aime son club. C'est un rapport vraiment particulier, unique au monde. Comme ce qu'on peut voir en Amérique du Sud. C'est dans leur sang. Ce sont des flux de positivisme pour tous ceux qui regardent ça."

Un championnat qui va reprendre par deux rencontres reportées dont une intéressante affiche entre Manchester City et Arsenal. Une rencontre que les fans ne pourront pas suivre depuis leur pub habituel, tradition si populaire en Angleterre. "Pour un stade de 80.000 personnes, il y a dix fois plus de monde qui suit ça dans les pubs ou les alentours mais avant autant de ferveur. Mais il faut s'adapter. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne avec des chants ou des ambiance enregistrés, il y a moyen de faire vivre de belles choses et de prendre son pied. On sera peut-être cependant plus dans l'analyse que dans le ressenti. Mais rien que le fait de voir des buts et de partager les joies des joueurs, on a envie que ça recommence."