Fred Waseige avant City-Norwich: "City va jouer pour que De Bruyne donne des assists"

En Angleterre, la saison se termine aujourd’hui avec tous les matches de la dernière journée de championnat prévus à 17h. Si le trophée est déjà depuis longtemps dans les mains de Liverpool, il reste encore plusieurs enjeux : la lutte pour le maintien et la bataille pour les places européennes. Mais il y a aussi un enjeu individuel qui garde toute l’Angleterre en alerte : le record d’assists sur une saison sera-t-il enfin battu ? La balle est en tout cas dans les pieds de Kevin De Bruyne.

Encore une passe décisive pour atteindre le chiffre magique de 20, le record absolu du nombre de caviars offerts par un joueur au cours d’une saison de Premier League. Une performance réalisée par Thierry Henry au terme de la saison 2002-2003 de tous les records pour l’attaquant français, aussi deuxième du classement des buteurs avec 24 buts plantés derrière les 25 de Ruud Van Nistelrooy.

Même si la saison de Kevin De Bruyne n’a pas été aussi prolifique, ses statistiques cette année, pour un milieu de terrain, restent éblouissantes : 11 buts et 19 assists en 34 matches disputés. Fred Waseige en est persuadé, le milieu belge va conclure cette saison avec un record : "Je pense que De Bruyne, il a fait une saison complètement folle. Être si près du but avec une dernière rencontre qui compte pour du beurre face à la plus mauvaise équipe de Premier League, je pense évidemment qu’il peut le faire. Je pense même que ce match, City va le jouer pour De Bruyne, pour essayer de lui faire faire des assists. C’est une certitude."

Un dernier duel cette saison en Premier League face à Norwich, la lanterne rouge de Premier League, d’ores et déjà reléguée. Les Jaunes et Verts ont, de plus, le pire bilan défensif de l’élite anglaise avec 70 buts concédés. Et depuis la reprise, le bilan est tout aussi catastrophique : huit défaites de suite avec 18 buts concédés pour un seul marqué.

Bref, Norwich semble être un oiseau pour le chat De Bruyne : "Oui surtout que le surnom des joueurs de Norwich, ce sont 'Les Canaris', donc vraiment un oiseau pour le chat", s’amuse Fred Waseige. Avant d’enchaîner : "En plus Norwich ne joue pas pour se sauver, ils jouent car ils doivent le faire. C’est le contexte rêvé pour battre le record surtout qu’après, il reste plus de dix jours avant le prochain match donc il n’y a aucune raison de calculer. Moi je pense que dès qu’il aura battu ce record et qu’il aura ajouté une aux deux passes décisives, on va le faire sortir pour le préserver."

Mais encore faut-il que De Bruyne dispute la rencontre. Pep Guardiola pourrait décider de ne pas prendre le risque d’aligner son meilleur joueur dans un match sans enjeu pour Manchester City, déjà assuré de terminer deuxième de Premier League. D’autant plus que City reste engagé en Ligue des Champions et reçoit le Real Madrid dans douze jours pour une place en quart de finale. Peut-être qu’après avoir vu la blessure de Kylian Mbappé en Coupe de France, le tacticien catalan va renoncer à faire jouer son numéro 17.

Mais pour Fred Waseige, Guardiola ne privera pas De Bruyne de cette dernière opportunité d’entrer dans les livres d’histoire du championnat anglais : "Je crois que Guardiola veut lui faire plaisir et l’aider à rentrer un peu plus dans l’histoire de la Premier League. Je pense vraiment qu’en tant que compétiteur qu’il a été, Guardiola ne fera pas ça à Kevin qui, je pense, serait très fâché s’il ne jouait pas. Donc je pense vraiment qu’il va jouer ce dernier match surtout que même en cas de blessure, 12 jours c’est largement suffisant pour se retaper."

Record ou pas, Kevin De Bruyne a tellement éclaboussé cette saison de Premier League particulière qu’il fait office de favori numéro au titre décerné par ses pairs de meilleurs joueurs d’Angleterre, et ce devant les champions de Liverpool. Et pour l’histoire, malgré ses statistiques folles, Thierry Henry et Arsenal n’avaient aussi fini que deuxièmes du championnat mais le Français s’était consolé avec… Le titre de joueur de l’année.