Frank Lampard: « On ne remplace pas Eden Hazard »

Même si le transfert n'est pas encore acté, il apparaît de plus en plus clair qu'Eden Hazard va quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. Du côté du club londonien, on va perdre le maître à jouer de l'équipe, auteur cette saison de 16 buts et de 15 passes décisives. Une perte qui ne sera pas facilement comblée estime Frank Lampard.

L'ancienne gloire de Stamford Bridge a livré son avis sur le potentiel départ du Diable Rouge. « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde le sait » explique l'anglais à Talksport. « Cela a été un plaisir de le voir jouer en Premier League. Cela a aussi été un plaisir de jouer avec lui. »

« J'ai vu son potentiel dès le premier jour où il s'est entraîné avec Chelsea. Bien sûr c'est décevant que la Premier League et Chelsea le perdent. On ne remplace pas Eden Hazard. Vous devez trouver une autre manière de jouer, peut-être avec des jeunes joueurs dans l'équipe » termine l'actuel coach de Derby County, tout en gardant une prudence de circonstance. « Cela, bien sûr, si il part. Cela, on ne le sait pas encore. »