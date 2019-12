Footballeur africain de l'Année: Salah, Mané et Mahrez les trois nommés

La CAF (confédération africaine de football) a dévoilé dimanche les trois finalistes pour le Trophée du Footballeur africain de l'Année. L'Egyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané (tous deux de Liverpool) et le Tunisien Riyad Mahrez (Manchester City) sont les trois élus.

Les grands favoris pour la victoire semblent être les attaquants Sadio Mané et Mohamed Salah, tous deux vainqueurs de la Ligue des Champions avec Liverpool la saison dernière et lauréats du Mondial des Clubs samedi au Qatar. Salah a remporté le trophée les deux dernières années, Mahrez a été le meilleur en 2016. Le gagnant sera annoncé le 7 janvier lors d'un gala à Hurghada, en Égypte.

Dans un premier temps, les attaquants Ally Samatta (Genk) et Percy Tau (Club Bruges) faisaient partie des trente nommés pour le trophée. Samatta, 26 ans, est devenu champion la saison dernière avec Genk et a reçu le Prix d'Ebène. Tau, 25 ans, a été sacré Joueur de l'année de la Proximus League alors qu'il évoluait à l'Union Saint-Gilloise.

Outre Samatta et Tau, l'attaquant nigérian Victor Osimhen (Lille), très en vue la saison dernière au Sporting Charleroi, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (ex-Genk, aujourd'hui à Naples), le milieu nigérian Wilfred Ndidi (ex-Genk, aujourd'hui à Leicester City) et le meneur de jeu égyptien Mahmoud Hassan 'Trezeguet' (ex-Anderlecht et Mouscron, aujourd'hui à Aston Villa) ont été retenus. Osimhen est l'un des nommés pour le Trophée du jeune Footballeur africain de l'Année. Le Tunisien Anice Badri (ex-Mouscron) est retenu dans la catégorie des Joueurs évoluant sur le continent.