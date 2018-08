Fin du mercato en Angleterre : RAS ou presque à Manchester, Everton fait son marché au Barça

Seul Everton a animé le sprint final, avec les recrutements sur le fil du géant colombien Yerry Mina (Barcelone, 30 milliions d'euros), de l'ailier brésilien Bernard (libre) et du milieu portugais André Gomes (Barça, prêt). Avec le défenseur français Lucas Digne, déjà recruté début août, cela fait tout de même trois recrues estampillées Barça !

Sur le front des transferts, le rideau est déjà tombé en Angleterre : Manchester United n'a pas bougé jeudi, José Mourinho a rassuré pour Paul Pogba, et la fin d'un mercato anglais raccourci n'a pas tenu les promesses nées de la valse des gardiens à Chelsea la veille.

Pas content, José Mourinho !

José Mourinho - © CHRISTOF STACHE - AFP

Ailleurs, ce fut plus calme. Dès la matinée, Mourinho avait prévenu : pas d'arrivée ni de départ à attendre dans les dernières heures. "C'est non", avait-il lancé, tuant du même coup les espoirs de voir arriver un grand défenseur central (Toby Alderweireld était cité) et les rumeurs de départ de la star Paul Pogba pour Barcelone.

"Je ne suis pas confiant (...) Je vais donc devoir me concentrer sur les joueurs que j'ai", a pesté l'entraîneur portugais, qui réclamait des renforts depuis le début de l'été.

Manchester United n'a donc recruté qu'un latéral droit, l'espoir portugais Diogo Dalot (Porto), 19 ans, le milieu brésilien Fred (Shakhtar Donetsk) et le gardien vétéran Lee Grant (Stoke), 35 ans, mais le technicien voulait aussi un milieu droit et surtout un défenseur central.

Le club a manqué toutes ses cibles (Maguire, Boateng, Mina, Alderweireld, Godin). Mais Mourinho, apparu maussade pendant toute sa tournée américaine, a au moins été rassuré sur Pogba. Il est désormais quasiment impossible qu'il parte.