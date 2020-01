Fernandinho prolonge à Manchester City

Le milieu défensif brésilien Fernandinho a signé une prolongation de contrat d'un an avec Manchester City, a annoncé mardi le champion d'Angleterre en titre.

Fernandinho, 34 ans, restera donc au stade Etihad au moins jusqu'en 2021 alors que son contrat expirait initialement en fin de saison.

Fernandinho est un pilier de City depuis son arrivée dans le cadre d'un transfert de 30 millions de livres (39 millions de dollars, 35 millions d'euros) en provenance du Shakhtar Donetsk en 2013.

"C'est la meilleure nouvelle possible", a déclaré Fernandinho. "J'ai apprécié chaque seconde depuis que je suis à City. Je ne m'attendais pas à construire une relation aussi forte avec le club et les fans, mais c'est arrivé, et j'en suis reconnaissant chaque jour" a-t-il encore ajouté.

Fernando Luiz Roza, dit Fernandinho, a remporté trois titres de Championnat d'Angleterre et quatre éditions de la Coupe de la Ligue anglaise depuis qu'il a rejoint City, mais il a manqué la victoire finale de la FA Cup la saison dernière en raison d'une blessure