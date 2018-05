Fellaini voit son avenir à Manchester : "Tenter de remporter le titre l'an prochain"

Marouane Fellaini a inscrit le but décisif lors de la victoire de Manchester United face à Arsenal (2-1) dimanche dans le cadre de la 35ème journée de Premier League. Les Red Devils sont désormais mathématiquement assurés de disputer la Champions League la saison prochaine, et le médian belge, qui ne fait plus vraiment de mystère autour de la prolongation de son contrat, devrait une nouvelle fois être de la partie.

"Marquer à Old Trafford, cela procure toujours des sensations particulières, a déclaré Marouane Fellaini à MUTV au terme de la rencontre. Surtout un but qui tombe aussi tardivement, dans une ambiance particulière, et face à une bonne équipe. Nous avons remporté les trois points, cela reste le plus important. Nous sommes à présent certains de participer à la Champions League la saison prochaine, mais nous devons continuer sur cette lancée lors des prochains matches pour préparer au mieux notre finale de FA Cup face à Chelsea. Nous devrons être prêts, ce sera un match très important !"

Le Diable Rouge sera en fin de contrat au terme de cette saison. José Mourinho a déclaré après le match remporté face à Arsenal que Marouane Fellaini "devrait" prolonger son aventure à Manchester, et ce dernier n'hésite d'ailleurs pas à se projeter vers la saison prochaine.

"Un club tel que Manchester United se doit d'être en Champions League, mais nous nous devons de nous améliorer, a conclu Big Mo'. Je pense que la saison prochaine sera une grande saison pour nous. Ce sera la troisième année de José Mourinho à la tête de l'équipe, nous devrons donc essayer de remporter la Premier League."