Fellaini rejoint Lukaku à l'infirmerie, Mourinho espère les récupérer pour la finale de la Cup

José Mourinho a livré une conférence de presse ce mercredi à Old Trafford. Le tacticien a affirmé que Romelu Lukaku ne disputerait pas les deux dernières rencontres de Premier League face à West Ham et Watford. Marouane Fellaini est lui indisponible pour le prochain match à cause d'une blessure musculaire.

Romelu Lukaku a quitté fin avril le match de championnat contre Arsenal (2-1) après 50 minutes de jeu en raison d'une blessure à la cheville. Le Diable Rouge a déjà manqué la rencontre face à Brighton ce week-end et ne reviendra pas en Premier League cette saison. José Mourinho espère récupérer son meilleur buteur pour la finale de Coupe d'Angleterre face à Chelsea le 19 mai.

Marouane Fellaini, qui a disputé 68 minutes lors de la défaite 1-0 face à Brighton, 11ème de Premier League, loupe également le coche et manquera le match face à West Ham, mais devrait revenir pour le dernier match de la saison à Old Trafford. Le Belge, longtemps embêté par une blessure au genou cette saison, n'a pu disputer que 16 rencontres de championnat, rarement en tant que titulaire.

José Mourinho a également indiqué que Michael Carrick, le milieu de terrain anglais de 36 ans, serait titulaire face à Watford pour le dernier match du capitaine emblématique des Mancuniens à Old Trafford. "Le club a pu compter sur un grand joueur durant de nombreuses années, mais son corps lui dit maintenant stop", a commenté l'entraîneur portugais. "Le club et moi aimerions garder le joueur, je pense que Michael nous apporte beaucoup."

Michael Carrick est à Manchester United depuis 2006 et a disputé près de 700 rencontres pour le club, toutes compétitions confondues. Le capitaine des Red Devils a notamment remporté la Premier League à cinq reprises, la Champions League en 2008, l'Europa League en 2017 et la Coupe d'Angleterre en 2016.