Fellaini : "Je donne tout sur le terrain pour Mourinho"

Manchester United se déplace aujourd'hui à Southampton pour le compte de la quatorzième journée de Premier League. Les hommes de José Mourinho sont actuellement septièmes, avec 21 unités soit 14 de moins que le leader, ManCity. Mais les Red Devils ont acquis cette semaine leur qualification en Ligue des champions. C'est Marouane Fellaini (sur assist de Romelu Lukaku) qui a inscrit le seul but de la rencontre face aux Young Boys de Berne. Une nouvelle fois décisif, le joueur belge a reçu les éloges de José Mourinho, heureux que tout le monde puisse se rendre compte de son apport sur le jeu mancunien. Au tour de Fellaini de parler de son entraîneur, dans une vidéo postée par Manchester United.

Publiquement, les deux hommes font régulièrement les louanges l'un de l'autre, mais comment est vraiment leur relation ? "J'ai une bonne relation avec lui. Je donne tout pour lui sur le terrain. Que ce soit cinq minutes, dix minutes, 90 minutes, il me fait confiance et me donne de la confiance et j'essaie de lui rendre au mieux."

A-t-il l'impression d'avoir plus d'influence sur un match quand il monte au jeu en cours de match ou quand il est titulaire? "C'est au coach à décidé ça. Si je dois jouer juste une minute, je le ferai, c'est pour l'équipe. Quand on doit défendre, je peux le faire. Quand on doit attaquer, ça aussi je peux le faire. C'est bien d'avoir un bon impact sur les matches, sur le terrain. Pour moi, le plus important est d'apporter quelque chose à l'équipe. De l'énergie, de l'agressivité et de prendre les trois points. C'est ça le plus important. Je n'ai aucune raison d'être bouleversé si je ne commence pas un match. Maintenant, j'ai un certain âge (ndlr. 31 ans) et ce n'est pas facile de jouer tous les matches. Parce que nous avons beaucoup de matches, nous jouons tous les trois jours, donc quand on joue tous les matches ce n'est pas facile." Le Belge est donc toujours prêt pour aider son équipe et son coach quand ils ont besoin de lui, mais pas question pour lui de rechigner s'il doit rester sur le banc pendant certains matches.