Fellaini buteur, Manchester United s'impose face à Arsenal

Après le nul de Liverpool face à Stoke City ce samedi, les Mancuniens de José Mourinho avaient l’occasion de prendre le large pour la deuxième place de Premier League. Et les Red Devils ont assuré l’essentiel à Old Trafford face à Arsène Wenger et les siens, en s'imposant 2-1.

Dès la 3ème minute, Paul Pogba tente de se retourner et d’armer une frappe mais ne parvient pas à inquiéter David Ospina. Quelques minutes plus tard, Jesse Lingard s’infiltre dans la défense des Gunners mais son centre ne trouve aucun preneur. La réaction ne se fait pas attendre, les Londoniens réagissant via l’entremise de Reiss Nelson, dont la frappe passe non loin du cadre.

Les Mancuniens trouvent finalement la faille par l’intermédiaire de Pogba. Bien servi par Romelu Lukaku, Alexis Sanchez trouve le montant mais le Français a bien suivi et permet à Manchester de mener 1-0 dès la 16ème minute de jeu.

Les Gunners ne se laissent pas abattre. Henrikh Mkhitaryan, Hector Bellerin puis Pierre-Emerick Aubameyang tentent leur chance tour à tour mais n’inquiètent pas David De Gea.

En fin de première mi-temps, Lukaku puis Ashley Young sur un centre, essayent d’alerter Ospina. Nelson y répond sans pour autant déflorer la marque pour les Gunners.

Dès la reprise, les Gunners poursuivent sur leur lancée. L’incursion de Ainsley Maitland-Niles met déjà les hommes de Mourinho en garde. Quelques minutes plus tard, Mkhitaryan ne tremble pas et permet à son équipe de revenir au score (1-1, 51ème).

Manchester United n’abdique pas. Young puis Marouane Fellaini, fraîchement monté au jeu, tentent leur chance, sans réussite.

A la 89ème minute, un but de Marcus Rashford est annulé pour un hors-jeu après une tête de Fellaini. Le Belge se montre plus décisif deux minutes plus tard pour donner la victoire à son équipe d'un coup de tête bien placé (91ème, 2-1).

Pour les Diables, Romelu Lukaku a disputé les 50 premières minutes de la rencontre, avant de céder sa place sur blessure à Marcus Rashford. Le Diable Rouge a pris un coup sur la cheville et est sorti par mesure de précaution. Marouane Fellaini est, quant à lui, monté à la 62ème.

Au classement, Manchester United pointe à la deuxième position, avec 77 points au compteur, tandis qu’Arsenal reste bloqué à la 6ème place avec 57 unités.