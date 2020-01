Fellaini bientôt à West Ham et de retour chez les Diables ?

Moins d’un an, c’était le 1er février 2019, après avoir rejoint la Chine et plus précisément le SD Luneng, Marouane Fellaini va-t-il déjà revenir jouer en Europe ? C’est ce que laisse entrevoir la presse britannique, à commencer par Sky Sports.

D’après le média d’Outre-Manche, West Ham insisterait pour rapatrier le médian belge de 32 ans. La formation anglaise végète au 16e rang de Premier League, avec seulement deux unités d’avance sur la relégation, et a pensé à l’ancien du Standard, d’Everton et de Manchester United. Pour quelle raison ? Notamment car le manager actuel de West Ham connait particulièrement bien notre compatriote… Il s’agit de David Moyes, qui a transféré le Belge à Everton puis l’a sollicité pour le rejoindre chez les Mancuniens. Le deal semble cousu de fil blanc… sauf qu’on ignore à ce stade le souhait du grand milieu de terrain. Veut-il rester en Chine ou déjà revenir sur le Vieux Continent ?

Cette deuxième option pourrait aussi ravir les Diables rouges. En effet, l’ancien médian du Standard pourrait, du même coup, faire son retour en équipe nationale belge. A quelques mois seulement de l’Euro 2020. Deux suppositions, il est vrai, mais une perspective réjouissante.