Fellaini a fait son choix, il reste à Man U

"Je sais où je jouerai l'année prochaine, et je l'annoncerai bientôt", avait confié Marouane Fellaini cette semaine à Dedovsk. Il a été devancé par la presse belge (DH, Het Laatse Nieuws) et anglaise (BBC). Annoncé sur le départ après une saison compliquée et minée par les blessures, le médian a décidé de rempiler à Manchester United.



Le contrat de l'ancien Standardman expirait le 30 juin. Il était donc libre de s'engager gratuitement où il le voulait. Arsenal, Paris et des formations chinoises étaient sur les rangs. Des négociations ont eu lieu ... avec des propositions très alléchantes.



Le Diable rouge, qui pourrait mettre un terme à sa carrière internationale à l'issue du Mondial, a finalement opté pour la continuité. Il a resigné pour deux ans (plus une en option) et a obtenu une revalorisation salariale. A bientôt 31 ans (il les fêtera en novembre), Fella a sans doute paraphé son dernier gros contrat.



Fellaini vient de boucler sa 5e saison à Old Trafford, sa 10e en Premier League. Il affiche 156 apparitions pour 20 buts et 10 passes décisives avec les Red Devils. Malgré un temps de jeu réduit (23 apparitions dont 8 titularisations), le N.27 de United a toujours pu compter sur le soutien de José Mourinho.