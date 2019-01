Fabregas remplacé et ému aux larmes, ses adieux à Chelsea ?

Cesc Fabregas a plus que probablement disputé son dernier match pour Chelsea ce samedi 5 janvier. Titulaire et capitaine, l'Espagnol a été remplacé à la 85e minute contre Nottingham Forest (2-0).



Malgré un penalty raté en début de match, le public du Bridge lui a réservé une vibrante standing ovation. Le médian, champion du Monde 2010 avec la Roja, n'a pu retenir ses larmes. Une attitude qui donne plus d'épaisseur aux rumeurs qui l'envoient à Monaco. Le transfert pourrait se conclure dans les prochains jours.



Arrivé dans le Sud-Ouest de Londres en 2014, Fabregas a disputé près de 200 matches sous le maillot des Blues (500 au total dans le football anglais, si on ajoute son passage à Arsenal). Son temps de jeu a chuté cette saison avec seulement 15 apparitions au compteur.