Fabregas remplacé et ému aux larmes, pour ses adieux à Chelsea ?

Cesc Fabregas a plus que probablement disputé son dernier match pour Chelsea ce samedi 5 janvier. Titulaire et capitaine, l'Espagnol a été remplacé à la 85e minute contre Nottingham Forest (2-0).



Malgré un penalty raté en début de match, le public du Bridge lui a réservé une vibrante standing ovation. Le médian, champion du Monde 2010 avec la Roja, n'a pu retenir ses larmes. Une attitude qui donne plus d'épaisseur aux rumeurs qui l'envoient à Monaco. Le transfert pourrait se conclure dans les prochains jours.



Arrivé dans le Sud-Ouest de Londres en 2014, Fabregas a disputé près de 200 matches sous le maillot des Blues (500 au total dans le football anglais, si on ajoute son passage à Arsenal). Son temps de jeu a chuté cette saison avec seulement 15 apparitions au compteur.



Après la rencontre Eden Hazard a rendu hommage à son équipier au micro de Hayters TV. "Je peux dire que j'ai été chanceux de jouer avec lui pendant cinq ans. Dès la première année, on a fait le doublé. C'est un top gars sur et en dehors du terrain. C'était un vrai ami. J'ai juste de l'admiration pour lui. J'espère qu'il aura un bel avenir. Il est un peu vieux maintenant (31 ans, Hazard fêtera son ... 28e anniversaire lundi, ndlr), mais il est encore très bon".