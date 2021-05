FA Cup, Youri Tielemans unique buteur de la finale : "Je ne pouvais pas imaginer plus beau but que celui-là"

Leicester a remporté la première Coupe d'Angleterre de son histoire, samedi, en battant le Chelsea de Thomas Tuchel (1-0) grâce à une frappe magnifique de Youri Tielemans en pleine lucarne, devant 21.000 spectateurs admis à Wembley.

"Quel moment à vivre ! Je suis vraiment heureux" a confié Youri Tielemans après la rencontre, au micro de BT Sport. "Je ne pouvais pas imaginer plus beau but que celui-là. J'en ai marqué quelques uns, mais c'était un très beau but à marquer en finale de la Coupe d'Angleterre. Je suis très heureux pour les supporters qui nous regardent de chez eux et qui n'ont pas pu venir, c'était incroyable et maintenant on va pourvoir faire la fête."