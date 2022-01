Titulaire en semaine pour son retour en grâce à Chelsea, Romelu Lukaku reçoit une nouvelle titularisation ce samedi soir, à domicile à 18H30, lors des 32e de finale de FA Cup face à Chesterfield, une formation de National League, l'équivalent de la cinquième division anglaise.

La partie prend le sens imaginé avec des réalisations signées Timo Werner (6e) puis Callum Hudson-Odoi (18e). Deux minutes plus tard, soit à la 20e minute de jeu, Romelu Lukaku traine dans le petit rectangle et profite d'une imprécision de la défense adverse pour planter le troisième but des Blues. Pas encore rassasiés, les hommes de Thomas Tuchel font à nouveau mouche à la 39e minute, par Andreas Chistensen.