FA Cup : Manchester City a frôlé l’élimination face à Cheltenham Town (D4)

Manchester City est passé très près d’une incroyable élimination en FA Cup samedi soir en seizièmes de finale. Menés au score par Cheltenham Town, une équipe de League Two (quatrième division anglaise), les Mancuniens s’en sont finalement sortis dans les dix dernières minutes pour finalement s’imposer 1-3.

Privé de Kevin De Bruyne, absent de 4 à 6 semaines, Pep Guardiola avait fait reposer plusieurs cadres comme Bernardo Silva, Ederson, Sterling et Gündogan pour cette rencontre.

►►► À lire aussi : FA Cup : Arsenal, tenant du titre, éliminé par Southampton

Présents sur le banc, ces joueurs ont vu leurs équipiers patauger au fil des minutes. Si bien qu’ils se sont fait surprendre à l’heure de jeu. Sur une longue rentrée en touche, la défense des Cityzens est restée passive et a permis à Alfie May de déchaîner l’euphorie au sein de son équipe (59e).

Les sixièmes de League Two ont ensuite résisté à la réaction de Manchester qui a lancé Dias, Gündogan et Cancelo dans la bataille. Supérieurs, les Mancuniens ont fini par renverser la vapeur grâce aux buts de Phil Foden (81e), Gabriel Jesus (84e) et Ferran Torres (90e+4)

Manchester City retrouvera donc Swansea en huitièmes de finale de la compétition.