FA Cup : Leicester - Chelsea, avec Tielemans, sans Batshuayi (LIVE commenté 17H)

Leicester et Chelsea s'affrontent ce dimanche pour ce qui est le choc des quarts de finale de FA Cup. Respectivement troisième et quatrième de Premier League, les deux équipes réalisent une très bonne campagne derrière l'intouchable Liverpool et Manchester City.

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions n'est pas loin pour les deux équipes mais elles doivent encore se méfier de Wolverhampton et de Manchester United.

Invaincus depuis la reprise (deux partages pour Leicester, deux victoires pour Chelsea), les Blues et les Foxes ont l'occasion ce dimanche de s'affronter pour une place en demi-finale de la prestigieuse FA Cup. Une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 17h.