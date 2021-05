Ils ont infléchi le destin de leurs clubs: les entraîneurs de Chelsea et Leicester, Thomas Tuchel et Brendan Rogers, guignent un premier trophée anglais, samedi en finale de la Coupe d'Angleterre. Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet parviendront-ils à décrocher leur premier trophée anglais? Réponse en direct commenté à 18h15.

Au coude à coude en championnat, Leicester (3e) et Chelsea (4e à deux points), se présenteront dans des états d'esprit bien différents sur la pelouse de Wembley dont les tribunes accueilleront 21.000 spectateurs.

Chelsea fait figure d'habitué puisqu'il disputera sa 4e finale sur les cinq dernières années. Il en a perdu deux contre Arsenal en 2017 et 2020, mais a battu Manchester United entre les deux, en 2018.

Leicester, champion surprise en 2016, attend toujours son premier succès dans cette FA Cup dont il a atteint quatre fois la dernière marche, chutant à chaque fois.

Les Foxes sont actuellement troisièmes et virtuellement qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils acceptent avec détachement, et sans complexe, leur image d'outsider.