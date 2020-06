En pleine crise identitaire et sportive, Arsenal végète à une inquiétante 10e place, bien loin des objectifs de début de saison et même des places européennes. Pour redorer un blason entaché, les Gunners vont tenter de faire bonne figure en FA Cup et ainsi essayer de se qualifier pour les demi-finales.

Pas forcément une mince affaire quand on sait que les troupes de Mikel Arteta affrontent Sheffield United... juste devant eux au classement en Premier League. Malgré une nette baisse de régime depuis la reprise post-corona, les Blades voudront poursuivre sur leur lancée et créer la surprise. Qui prendra le dessus dans cette rencontre indécise? La réponse dès 14h.