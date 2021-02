Everton arrache un point à Manchester United à la 96e minute, bijou de Bruno Fernandes

Manchester United a pris un coup au moral ce samedi soir ! Les Red Devils ont cru battre Everton jusqu’aux tout derniers instants du match mais ils ont finalement dû concéder un partage, 3-3 avec égalisation tombée à la 96e. Un coup dur aussi dans la course au titre.

La rencontre avait plutôt bien débuté pour les hommes de Solskjaer puisqu’ils menaient 2-0 à la pause. Un premier but d’Edinson Cavani, un superbe petit bijou de Bruno Fernandes plaçaient ManU sur la bonne voie en première mi-temps. Mais les Toffees remontaient avec de très bonnes intentions sur le terrain, d’abord pour réduire le score par Abdoulaye Doucoure, ensuite pour égaliser grâce à James Rodriguez. Le but salvateur venait de Scott McTominay à la 70e minute. Enfin, c’est ce que l’on pensait jusqu’à la 96e minute et l’égalisation de Dominic Calvert-Lewin !

Les Mancuniens marquent le pas et manquent l’occasion de revenir à égalité de points avec Manchester City (qui compte deux rencontres de moins).