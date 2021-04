Et si Marouane Fellaini rejoignait José Mourinho à Tottenham ? Pas impossible…

On connaît l’énorme respect entre les deux hommes depuis leur période à Manchester United et Marouane est typiquement le genre de joueurs que "le Mou" adore. Le coach portugais n’a pas perdu de vue le belge qui sera en fin de contrat en décembre 2021 avec le Shandong Luneng. Mourinho souhaiterait faire revenir Fellaini dès cet été selon le Daily Mail. Ce qui est encore seulement une rumeur ne semble pourtant pas tellement tiré par les cheveux… si l’on peut dire.

Marouane était installé depuis longtemps quand José a posé ses valises à Manchester. Pendant leur première saison commune, il était l’un des piliers du système de jeu du Portugais et un titulaire indiscutable. L’année suivante, des blessures sont venues polluer la saison du Belge.

Mais malgré tout, les deux hommes ont bâti une relation professionnelle de confiance, avec un très grand respect mutuel. Qu’ils ont clamé à plusieurs reprises. Et quand Mourinho vous a à la bonne, il ne vous lâche pas si facilement. Ce qui plaît beaucoup à Marouane, qui pourrait ne pas résister s’il le Special One venait vraiment à l’appeler. Fellaini est du genre fidèle aux coachs qui ont cru en lui, et tout comme il pourrait avoir du mal à dire non à Martinez, il se retrouvera face à un dilemme avec Mourinho. Il y a pire comme convoitises !

Du côté des Spurs, il y a une bonne affaire à saisir pour renforcer son milieu de terrain ! La valeur marchande de Fellaini a assez logiquement chuté avec les années et son départ en Chine. Tottenham sous-performe en championnat, actuellement septième de Premier League et mêlé à une course effrénée pour une place européenne. Autre élément important, le Belge n’aurait sans doute pas besoin de longtemps pour se réadapter à un championnat qu’il connaît par cœur. Au total (avec Everton et Manchester United), il a disputé 260 rencontres de Premier League, il a inscrit 37 buts et délivré 25 passes décisives.