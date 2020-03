Eric Dier se rue en tribunes pour régler ses comptes avec un supporter

Décidément, la saison de Tottenham n'a rien d'un long fleuve tranquille. Embourbés à une décevante 7e place en Premier League et mal en point en Ligue des Champions (défaite 0-1 au match aller face à Leipzig), les Spurs ont en plus été éliminés de la coupe d'Angleterre des oeuvres de Norwich ce mercredi (3-2 aux tirs au but, 1-1 après prolongation).

Plus que la défaite, c'est le comportement, après la rencontre, du défenseur Eric Dier qui a fait couler pas mal d'encre. Sur de nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit le Britannique enjamber une balustrade et monter dans les travées pour régler ses comptes avec un supporter. Alors qu'après la rencontre, le coach des Spurs, José Mourinho affirmait que le supporter avait insulté le frère du joueur, les médias anglais évoquent eux plutôt un comportement raciste. Ce "supporter" s'en serait pris verbalement au Portugais de Tottenham, Gedson Fernandes, comportement que Dier n'a logiquement pas apprécié. Difficile de déceler le vrai du faux, toujours est-il que Dier avait, semble-t-il, des raisons de confronter ce supporter.

"Eric Dier a fait ce qu'aucun de nous, professionnels, ne devrions faire mais que, dans ces circonstances, nous ferions tous à sa place", a affirmé en conférence de presse Mourinho dont l'équipe a été battu 3 tirs au but à 2 (1-1 a.p.) par la lanterne rouge de Premier League.