Entre éloge et inquiétude, Guardiola évoque l'avenir de Kompany à City

Pep Guardiola a une nouvelle fois souligné les qualités de Vincent Kompany. A côté des louages, la fragilité physique du Diable rouge continue d'inquiéter son entraîneur. Un élément qui pèsera lourd au moment d'évoquer l'avenir du défenseur à City.



"Il nous manque quand il est blessé. Quand il est fit, c'est un des meilleurs défenseurs que j'ai vu dans ma vie. Sa personnalité, sa capacité à gagner des duels, sa présence dans le rectangle, il est incroyable. Mais son physique reste un problème", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse et dont les propos relayés par The Mirror. "Nous avons la même impression qu'en fin de saison dernière quand il a disputé 7 matches complets de suite. On s'est dit "il est de retour". Et puis ses problèmes physiques sont revenus cette saison. Nous espérons que cela ne sera pas le cas la saison prochaine."



Une saison particulière pour Vince The Prince qu'il sera en fin de contrat en juin 2019. Il existe une option pour prolonger son bail d'un an. Mais quelle sera l'attitude de City ? "Cela dépend de son état physique", répond Guardiola. "Je pense qu'il sera honnête avec lui-même. Il dira s'il est prêt à jouer régulièrement. Si c'est le cas, Manchester City ne le laissera évidemment pas tomber. Cela dépend de lui. Quand vous jouez 8, 10 ou 12 matches sur une saison (il en est à 20, ndlr), ce n'est pas beaucoup. On espère que la saison prochaine il pourra être fit pendant une longue durée. Parce qu'on a besoin de lui".



Fragile et incontournable, souvent absent mais indispensable, tout le paradoxe de Kompany est là.



En attendant, City prépare l'avenir et aurait, selon The Mirror, jeté son dévolu sur Matthijs de Ligt. Le jeune défenseur de l'Ajax (18 ans, 1m88 et droitier comme Kompany) semble être le successeur désigné du Captain des Cityzens.