En plein tsunami, la Premier League s’accroche à son Boxing Day comme une moule à son rocher

Il était moins une. A 48 heures du duel entre Burnley et Everton, la Premier League a finalement décidé d'annuler la rencontre, provoquant une vague de soulagement au sein des deux équipes. Et pour cause : peu épargné par les blessures et martyrisé par le Covid qui s'est inlassablement infiltré dans ses rangs, Everton ne disposait plus que de 9 (!) joueurs de champ valides pour affronter Burnley dans deux jours.

Une décision qui a mis du temps à arriver puisque la Premier League s'accrochait à son match comme une moule à son rocher. Elle avait d'abord refusé de l'annuler, comme elle avait d'ailleurs refusé d'interrompre temporairement la saison quelques jours plus tôt. Rafa Benitez, le coach des Toffees, s'était alors dit "très surpris", expliquant qu'il "devrait faire appel à 5 jeunes joueurs de moins de 21 ans et que c'était insensé." Des propos relayés dans toute la presse britannique et qui avaient dès lors sonné comme un coup de semonce supplémentaire sur les fondations déjà bringuebalantes de la Premier League. A contre cœur et estimant sa propre décision "regrettable", celle-ci a donc finalement cédé. Une 3e annulation (après Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford), qui vient encore davantage fragiliser un Boxing Day plus que jamais remis en question Outre-Manche.