Eden Hazard nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de décembre en Premier League

Eden Hazard, déjà élu meilleur joueur du mois de septembre, figure parmi les sept nommés de la Premier League pour le titre de décembre. Auteur de trois buts et de cinq assists, il a été directement impliqué dans la réalisation de huit des dix goals de Chelsea.

Les concurrents du capitaine des Diables Rouges pour cette distinction sont Felipe Anderson (West Ham), Harry Kane et Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Mo Salah et Virgil van Dijk (Liverpool).

Les supporters ont jusque lundi pour voter en ligne. Un panel d'experts et tous les capitaines de PL ont également un droit de vote.

Hazard avait été élu joueur du mois d'octobre 2016, et même Joueur de l'Année, un an plus tôt.