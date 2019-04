Eden Hazard n'est clairement pas perturbé par les rumeurs de transfert au Real Madrid

Eden Hazard a, à nouveau, brillé à Stamford Bridge en inscrivant un doublé face à West Ham Utd (2-0). Son premier but a fait le buzz sur la toile. Il a dribblé trois adversaires avant de tromper le portier des Hammers du pied gauche.

"c'est quelque chose de spécial", s'est amusé le Diable Rouge au micro de Sky. "J'ai pris le ballon, j'ai essayé d'aller de l'avant et dans la surface. C'est difficile pour le défenseur de me toucher, car ça peut être penalty. J'ai eu un peu de chance quand j'ai tiré, mais c'était un beau but. Je voulais juste tirer rapidement et quand j'ai vu le ballon au fond des filets, j'étais heureux. Je suis petit, quand je joue contre des grands gars, c'est difficile pour eux de changer de direction, alors que c'est une de mes qualités."

Cet Eden Hazard était tout simplement "galactique". Son avenir semble plus que jamais fixé. Un départ au Real Madrid apparaît comme inéluctable. Pendant la rencontre, les fans de West Ham ont notamment chanté "He's off to Madrid" ("Il s'en va à Madrid"). "Ils ont tort", a souri Hazard. "En ce moment, je suis juste concentré sur Chelsea jusqu'au terme de la saison. Je veux terminer dans le top-quatre, jouer l'Europa League. Il nous reste encore beaucoup à faire, ensuite on verra."