"Eden Hazard est trop bon pour Chelsea, il doit quitter les Blues"

12 réalisations et 9 passes décisives toutes compétitions confondues : la saison d’Eden Hazard à Chelsea, après une Coupe du monde disputée à un très haut niveau, attire les regards de tous les observateurs. Dont celui de Jermaine Jenas, ancien international anglais et passé par Newcastle et Tottenham notamment.

"Je pense qu’Eden Hazard est trop bon pour Chelsea. Le club anglais est une formation de pointe, mais Hazard a dépassé son équipe. Il a aussi dépassé sa position dans le team. Il doit quitter les Blues, il est supérieur à tous ceux autour de lui. Vous obtenez le meilleur rendement d’Eden Hazard sur le flanc gauche, quand il peut faire ce qu’il souhaite. C’est comme ça qu’il inscrit beaucoup de buts. Il est beaucoup plus facile à gérer quand il évolue dos au but, comme attaquant de pointe", a précisé Jenas à la BBC.

A 28 ans, depuis ce mardi, le capitaine des Diables rouges parait effectivement mûr pour un nouveau challenge...