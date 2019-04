Eden Hazard double Cristiano Ronaldo grâce à sa saison anglaise la plus prolifique

Eden Hazard a offert lundi soir les trois points à Chelsea, qui a battu West Ham 2-0 lors de la 33e journée de Premier League. Le Diable rouge a inscrit les deux buts du match.

Le premier à la 24e minute en régalant le public de Stamford Bridge : parti du milieu de terrain, il a effacé trois Hammers avant de tromper Fabianski du gauche, marquant là son 15e but de la saison en championnat. Il en a ajouté un 16e d'un tir croisé à la 90e.

Eden Hazard, impliqué dans un peu plus de 50% des réalisations des Blues à domicile, est ‘en feu’ cette saison. Il totalise déjà 16 buts, alors qu’il reste 5 rencontres à disputer. 16, c’était son meilleur total en 2016-2017. Le droitier de 28 ans, décisif à 28 reprises durant cet exercice (16 buts et 12 assists), réalise son meilleur championnat depuis son arrivée chez les Blues. Il avait été décisif à 23 reprises en 2012-2013, 23 fois en 2013-2014, 24 en 2014-2015, 8 en 2015-2016, 21 en 2016-2017 et 16 en 2017-2018.

Un autre chiffre impressionne : l’ancien du LOSC a inscrit 85 buts dans le championnat anglais. Soit autant que Fernando Torres et Carlos Tevez, un de plus que Cristiano Ronaldo (84) et, par exemple, seulement deux de retard sur Dennis Bergkamp (87). Le Diable rouge, qui dispute sa septième saison en Angleterre, a eu besoin de 240 matches pour atteindre ce total, contre 212 pour Torres et 196 pour CR7.

Le meilleur buteur belge en Premier League se nomme Romelu Lukaku (120 buts). Hazard arrive à la deuxième place (85) de ce classement, devant Christian Benteke (69).