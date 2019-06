Eden Hazard dit au revoir aux Blues : "Abramovich m'a permis de réaliser deux rêves : devenir joueur de Chelsea puis du Real Madrid"

Eden Hazard a adressé un long message aux fans de Chelsea sur sa page Facebook. Après sept belles années à Londres, il ne pouvait pas partir pour le Real Madrid et quitter "ses amis et sa famille" sans leur dire au revoir.



"Ce n'est pas un secret que c'était mon rêve de jouer pour le Real depuis que suis un petit garçon", entame-t-il. "J'ai fait de mon mieux pour ne pas distraire moi ou l'équipe pendant cette difficile période de spéculation".



"Nous avons atteint un accord et j'espère que vous comprenez que je dois poursuivre le prochain chapitre de ma vie, comme tout le monde doit le faire quand il poursuit ses rêves. Quitter Chelsea est la plus grande et la plus difficile décision de ma carrière. Maintenant que tout est clair, je voudrais mettre les choses au point : j'ai aimé tous les moments passés à Chelsea et pas une seule fois j'ai considéré un départ ou je ne serais parti pour un autre club"



Arrivé en tant que "jeune garçon", Eden a grandi à Londres pour devenir "le joueur et l'homme qu'il est", le "capitaine des Diables rouges". Même s'il a décroché six trophées en sept saisons, tout n'a pas toujours été rose. "Même quand nous ne jouions pas bien, j'ai essayé de faire de mon mieux et c'était ma manière de vous remercier pour votre incroyable soutien."



Hazard jette ensuite un coup d’œil dans le rétro. "Quand je repense aux moments particuliers passés à Chelsea, il y en a tellement... Nous avons eu de la chance de gagner bien plus de matches que d'en perdre. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas vous faire la liste de ce que nous avons gagné, mais je peux dire que chaque trophée décroché en équipe ou de manière plus individuelle est tout simplement incroyable. Un jour, je serai capable de m'asseoir autour d'une bière, de parler et de rire de ce fameux penalty raté qui a provoqué mon coup de tête gagnant synonyme de titre en Premier League face à Palace, ou de ces buts contre Tottenham, Arsenal ou Liverpool.

Tous nos trophées, nous les avons remportés en famille. Et notre victoire en Europa League à Bakou était la manière parfaite de terminer une saison longue et difficile dans la foulée de la Coupe du Monde. Chelsea, et ses supporters en particulier, garderont à jamais une place particulière dans mon cœur, et la saison prochaine, ce sont vos résultats que je chercherai en premier. J'espère qu'on pourra se rencontrer l'an prochain en Champions League, ainsi que les saisons qui suivront, pour pouvoir se retrouver le plus souvent possible.

Enfin, merci au propriétaire du club, Mr Abramovich, et son entourage qui m'ont permis de réaliser non pas un, mais deux rêves : le premier était de devenir un joueur de Chelsea, le deuxième est de devenir un joueur du Real Madrid."



Et Eden de conclure, "je vous souhaite le meilleur, mes amis"