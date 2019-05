Eden Hazard candidat au titre de Joueur de la saison élu par les supporters

Eden Hazard figure dans la liste des sept joueurs nommés pour le prix 'Player of the Season' dévoilée mardi par la Premier League. Ce trophée est attribué après le vote des supporters sur Internet. Les capitaines des 20 clubs de Premier League et un panel d'experts sont également invités à voter.

Hazard est nommé avec trois joueurs de Manchester City, l'attaquant argentin Sergio Agüero, le milieu offensif portugais Bernardo Silva et l'attaquant anglais Raheem Sterling, et trois joueurs de Liverpool, l'attaquant sénégalais Sadio Mané, l'attaquant égyptien Mohamed Salah et le défenseur néerlandais Virgil van Dijk. Ce dernier a été désigné fin avril Joueur de l'année par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre.