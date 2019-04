Eden Hazard buteur et passeur face à Brighton

Chelsea s'est facilement imposé face à Brighton ce mercredi, dans le cadre de la 32ème journée de Premier League (3-0). Après l'ouverture du score de Giroud, Eden Hazard a marqué le deuxième but des Blues. Le Diable rouge, servi dans l'axe par Ruben Loftus-Cheek, s'est débarrassé de son défenseur avant d'ouvrir son pied et de marquer dans la droite du but.

Quelques minutes plus tard, les rôles se sont inversés. Hazard a transmis le ballon à Loftus-Cheek, qui a trompé Ryan d'une frappe lobée.

L'ex-Lillois a finalement joué 83 minutes et a été remplacé par Willian.