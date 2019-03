Eden Hazard au Real Madrid ? Sarri n'est "pas inquiet"

L'annonce du retour de Zinedine Zidane au Real Madrid lundi a sonné comme une mauvaise nouvelle pour les supporters de Chelsea, désireux de garder Eden Hazard dans leurs rangs le plus longtemps possible. Le Diable rouge n'a jamais caché son envie d'endosser un jour le maillot des Merengues et a toujours été un grand fan de Zidane.

Les rumeurs sur un départ de Hazard pour l'Espagne sont donc revenues d'actualité et un journaliste n'a pas perdu de temps pour ramener la question sur la table mercredi lors de la conférence de presse de Chelsea qui précède le duel d'Europa League entre les Blues et le Dynamo Kiev. Interrogé à ce propos, le coach de Chelsea Maurizio Sarri a déclaré qu'il n'avait parlé ni du Real Madrid ni de Zinedine Zidane avec Eden Hazard. Il a également répété qu'il n'était pas inquiet de cette situation.

Sollicité lui aussi sur le même sujet, le milieu de terrain brésilien Willian s'est contenté de répondre qu'il espérait que Hazard reste dans l'équipe. "C'est un ami et un des meilleurs joueurs du monde. C'est certainement un des meilleurs joueurs avec qui j'ai jamais joué", a déclaré Willian.