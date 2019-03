Eden Hazard après son seizième but cette saison : "Le Top 4 doit être notre objectif"

Eden Hazard a permis à Chelsea d'éviter la défaite, dimanche, face à Wolverhampton en égalisant dans les arrêts de jeu (1-1) de cette rencontre de la trentième journée de Premier League. Le N.10 des Blues, auteur de son seizième but toutes compétitions confondues, veut continuer à croire au Top 4, synonyme de qualification pour la Champions League.

Chelsea (57 points) pointe actuellement à la sixième place du classement, à respectivement trois et quatre longueurs des quatrième et troisième, Arsenal (60 points) et Tottenham (61 points), qui comptent toutefois un match de plus.

"On savait que cette rencontre face à Southampton serait difficile, on avait perdu des plumes là-bas il y a trois mois, a reconnu Eden Hazard, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel de Chelsea, après la rencontre. Ils ont très bien défendu, et on n'a pas fait circuler le ballon assez vite. On n'a pas su se créer assez d'espace. On a réussi à égaliser en fin de match, mais à la maison, on doit gagner. C'est donc un résultat décevant. Après notre lourde défaite à Manchester City (6-0 le 10 février dernier, NDLR), on a tous dit qu'on devait se relever ensemble. On était à trois ou quatre mois du terme de la compétition, et on s'est dit qu'on voulait terminer dans le Top 4. C'est notre objectif principal à présent. Depuis lors, notre état d'esprit a été bon. On a notamment pu le constater en finale de la League Cup contre Manchester City, et à la maison contre Tottenham."